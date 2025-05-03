Sırrı Süreyya Önder'e Veda

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için, "Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadeleri kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Özel'in mesajı şöyle:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağ olsun."