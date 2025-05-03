Sırrı Süreyya Önder'e Veda

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Sanatla siyaseti harmanlayan duruşuyla; Anadolu insanımızın hikayesine, derdine, sevincine tercüman olmuş, her zaman samimi duruş sergilemiş bir isimdi. Bu topraklarda kardeşliğimizin ve birliğimizin daim olması için terörsüz Türkiye hedefimiz için büyük bir gayret göstermişti" mesajını paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Kurum'un mesajı şöyle:

"TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, sanatla siyaseti harmanlayan duruşuyla; Anadolu insanımızın hikayesine, derdine, sevincine tercüman olmuş, her zaman samimi duruş sergilemiş bir isimdi. Bu topraklarda kardeşliğimizin ve birliğimizin daim olması için, Terörsüz Türkiye hedefimiz için büyük bir gayret göstermişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine, Yüce Meclis'imize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."