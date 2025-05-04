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Sırrı Süreyya Önder'e Veda

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in vefatını anarak, anılarını ve mücadelelerini övdü.

04.05.2025 12:11
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin, "Çok önemli bir ismi, çok da lazım olduğu bir zamanda, hepimizin ona çok ihtiyacı olduğu bir zamanda kaybettik. Yıllarca birlikte görev yaptık Mecliste. Hiçbir kötü anı biriktirmemişiz bugüne. Her birimizde, ayrı ayrı yüzümüzde bir gülümseme, tebessüm ve içimizde çok iyi duygular uyandıran anılar biriktirdi. Toprağı bol olsun, ışıklar için uyusun. Onu çok özleyeceğiz" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) cenaze töreni düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tören öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Acılı bir gün bugün. Hem ailesine hem DEM Parti ailesine başsağlığı diliyoruz. Çok önemli bir ismi çok da lazım olduğu bir zamanda, hepimizin ona çok ihtiyacı olduğu bir zamanda kaybettik. Yıllarca birlikte görev yaptık Mecliste. Hiçbir kötü anı biriktirmemişiz bugüne. Her birimizde ayrı ayrı yüzümüzde bir gülümseme, tebessüm ve içimizde çok iyi duygular uyandıran anılar biriktirdi. Toprağı bol olsun, ışıklar için uyusun. Onu çok özleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte artık onu hem geçmişte bıraktığı iyi anılarla anmak hem de Türkiye'de içtenlikle savunduğu barışı hep birlikte savunmak ve bundan sonra Türkiye'de kimsenin ağlamadığı, herkesin güldüğü yarınları hep birlikte inşa etmek durumundayız."

Kaynak: ANKA

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