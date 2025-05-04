Sırrı Süreyya Önder\'in Cenazesi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı Barbaros Hayrettin Paşa Camine getirildi. İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı öncesi cami avlusunda kalabalık toplanırken Önder'in annesi tabuta sarılarak ağladı. DEM parti heyeti ve aile üyeleri taziyeleri cami avlusunda kabul ederken cami çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
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