Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder'in vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Önder'in ailesi ve yakınlarına başsağlığında bulundu. Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Uzun yıllar kültür, sanat ve siyaset alanlarında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."