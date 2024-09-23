Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan şişme botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan şişme bot henüz belirlenemeyen nedenle battı.
Yüzerek karaya çıkan 5 kişi, botta 33 yolcunun olduğunu bildirdi.
Yunan Sahil Güvenlik birimleri, 3 düzensiz göçmenin denizde cansız bedenlerini buldu.
Botta oldukları belirtilen 25 düzensiz göçmene ise henüz ulaşılamadı.
Son Dakika › Güncel › Sisam Adası'nda Bot Battı: 3 Ölü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?