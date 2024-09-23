Sisam Adası'nda Göçmen Botu Battı

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Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan şişme botun batması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan şişme bot henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Bottaki 5 düzensiz göçmen karaya yüzerek çıktı.

Yunan Sahil Güvenlik birimleri ise denizde 4 düzensiz göçmenin cansız bedenlerini buldu.

Adada yapılan aramalarda Drakaioi bölgesinde kayıt altına henüz alınmamış 21 düzensiz göçmen tespit edildi.

Karada bulunan 21 düzensiz göçmenin batan bottan karaya çıkmış düzensiz göçmenler olup olmadığı araştırılıyor.

Batan bottan kurtulan düzensiz göçmenlerin ifadelerine göre, botta, Yunanistan'a ulaşmak için yola çıkan 36 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.