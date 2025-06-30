Sisi'den Libya'ya Destek Vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin batı komşusu Libya'da istikrarın sağlanmasının, ülkesinin ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, ülkenin El-Alemeyn kentinde, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Görüşmede Sisi, Libya'nın birliği, egemenliği ve kalkınma sürecine geri dönmesi için tüm taraflarla ve "Libya ordusunun genel komutanlığıyla" koordineli biçimde çalıştıklarını ifade etti.

Ayrıca, Mısır'ın bu hedeflere yönelik tüm girişimleri desteklediğini ve Libya devlet kurumlarının birliğini korumaya önem verdiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı, Libya'daki tüm taraflar arasında siyasi yol haritasının belirlenmesi yönünde koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu sürecin eşzamanlı yapılacak başkanlık ve parlamento seçimleriyle sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

Halife Hafter ise görüşmede, "Libya'nın güvenlik ve istikrarının yeniden tesisi konusundaki önemli rolü" nedeniyle Mısır'a teşekkür ederek, Libya halkına verdiği sürekli destekten dolayı Mısır'a duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad da hazır bulundu.

Libya'da siyasi bölünme

Birleşmiş Milletler'in Libya Temsilciliği, ülkedeki siyasi krize çözüm bulmak amacıyla taraflar arasında seçimlerin yapılmasını hedefleyen görüşmeleri sürdürüyor.

Libya'da biri ülkenin tüm batı kesimini yöneten ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından 3 yıldan fazla bir süre önce atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin tüm doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libyalılar, yıllardır ertelenen seçimlerin yapılmasının ülkeyi siyasi ve askeri çatışmalardan çıkararak istikrara kavuşturmasını umut ediyor.