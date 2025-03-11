Şişli Belediyesi'nden Soruşturma Açıklaması - Son Dakika
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Şişli Belediyesi'nden Soruşturma Açıklaması

Şişli Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma hakkında açıklama yaparak, sürecin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesi için katkı sunacaklarını belirtti. Belediye, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bazı basın yayınlarına ilişkin bilgi verme gereği hissetti.

11.03.2025 16:00  Güncelleme: 16:35
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(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi'nden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Devam eden ve gizlilik kararı alınan soruşturmaya ilişkin tarafımıza ulaşan bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak konu hassasiyetle takip edilmekte, sürecin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesi hususunda katkı sunma irademizin bulunduğunu kamuoyuyla paylaşmak isteriz" denildi.

Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Mart 2025 Salı günü, Şişli Belediyesi kurumsal kimliği ön plana çıkarılarak basında bazı yayımların yapıldığı görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bu yayınlara dair açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Haberlere konu edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2014-2016 yıllarında gerçekleştiği iddia edilen bazı mali işlemlerle ilgili gözaltı kararları verildiği bilgisi yer almaktadır. Devam eden ve gizlilik kararı alınan soruşturmaya ilişkin tarafımıza ulaşan bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak konu hassasiyetle takip edilmekte, sürecin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesi hususunda katkı sunma irademizin bulunduğunu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Şişli Belediyesi, her zaman hukukun üstünlüğüne ve şeffaf yönetime inanmış, hesap verebilirlik ilkesiyle hareket eden bir kamu kurumudur. Bu bilinçle tüm birimlerimizle halkımıza hizmet etmeye devam etmekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Belediye yetkilileri, konuyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve süreç hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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