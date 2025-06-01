Şişli\'de Ağaçlık Alanda Yangın

Şişli'de ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yol kenarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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