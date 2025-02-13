Şişli'de Balkon Yangını: Kombi Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Şişli'de Balkon Yangını: Kombi Alev Alev Yandı

Şişli\'de Balkon Yangını: Kombi Alev Alev Yandı

Şişli'de bir evin balkonundaki kombinin yanması sonucu kısa süreli bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

13.02.2025 22:47  Güncelleme: 22:51
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ŞİŞLİ'DE bir evin balkonundaki kombide yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Kombinin alev alev yandığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay saat 21.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Karanfil Yorulmaz Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Dairenin balkonunda bulunan kombi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Balkondan yükselen alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleriü, binanın doğalgaz hattını keserek yangına müdahalede bulundu. Binada bulunanlar tedbir amacıyla sokağa çıktı. Yangın, itfaiyenin kısa süreli müdahalesi ile söndürüldü. Balkonda bulunan kombinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Balkon Yangını: Kombi Alev Alev Yandı - Son Dakika

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