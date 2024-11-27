Şişli'de Elektrik Kutusunda Patlama: 1 Yaralı - Son Dakika
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Şişli'de Elektrik Kutusunda Patlama: 1 Yaralı

Şişli'de yer altındaki kablolardan duman çıkarken elektrik kutusunda patlama oldu, Erol Ancu ağır yaralandı.

27.11.2024 12:16
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Şişli'de, yer altındaki kablolardan duman çıkması nedeniyle çalışma yapılan sokaktaki elektrik kutusunda patlama sonucu bir kişinin ağır yaralanması çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde, 23 Kasım Cumartesi akşamı, yer altındaki kablolardan duman çıkması üzerine çevre sakinleri itfaiye ve elektrik ekiplerine durumu bildirdi.

Yer altındaki kablolara ekiplerce müdahale edildiği sırada aynı sokakta bulunan elektrik kutusunda patlama meydana geldi.

Bu sırada ekiplerin çalışmasını diğer vatandaşlarla birlikte izleyen Erol Ancu vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Ancu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

"Kardeşim 2 gün yoğun bakımda kaldı"

Ağabey Serkan Ancu, basın mensuplarına, kardeşinin kaldırımda yürüdüğü sırada yerden dumanlar çıktığını anlattı.

Sokakta kalabalık oluşmasına rağmen ekiplerin olaydan önce önlem almadığını belirten Ancu, "Kalabalığı gören kardeşim bakmak için geldiğinde o esnada elektrik kutusu patladı. Parçalar kardeşime isabet etti. Kardeşimin kolunda ve göğüs kafesinde kırıklar mevcut. Kardeşim 2 gün yoğun bakımda kaldı. Şu an normal odaya alındı. Ekipler ilgilenmedi, ihmal var. " diye konuştu.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ekiplerin çalışmasını izleyen vatandaşların patlamayla birlikte çevreye kaçması ve Erol Ancu'nun yaralanması yer aldı.

Kaynak: AA

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