Şişli'de Eşini Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de, tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kuştepe Mahallesi Alev Sokak'ta dün eşi Gülcan U'yu silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen Yılmaz U. polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şişli'de yaşayan Yılmaz U. tartıştığı eşi Gülcan U'yu silahla vurarak olay yerinden kaçmıştı.
Ağır yaralanan Gülcan U, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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