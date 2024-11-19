Şişli'de Kapkaç Kamerada

Şişli'de bir kadının, yolda yürürken konuştuğu cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
İzzet Paşa Mahallesi'nde 18 Ekim'de bir kadın cep telefonuyla konuşarak yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan şüpheli telefonu ani hamleyle alarak kaçtı.
Şaşıran kadın, peşinden koştuğu zanlıyı yakalayamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ifadesini aldıktan sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada kapkaç anı sokaktaki iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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