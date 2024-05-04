Şişli\'de Kuyumcudan 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

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Şişli'de, 3 şüphelinin müşteri gibi davrandıkları kuyumcudan yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 2 Mayıs Perşembe günü Nişantaşı Teşvikiye'de bulunan bir kuyumcuya giden 3 kişi, müşteri gibi davranarak ziynet eşyalarına baktı.

Şüphelilerden ikisi tezgahtaki ürünleri sorarak çalışanları oyalarken, bir şüpheli de vitrinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp dışarı çıktı. Diğer iki şüpheli de bir süre sonra kuyumcudan ayrıldı.

Hırsızlığı, şüpheliler çıktıktan sonra fark eden iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Bu arada, kuyumcudaki hırsızlık anı da iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelilerden ikisinin çalışanları oyalaması, diğerinin de hırsızlığı gerçekleştirmesi yer aldı.