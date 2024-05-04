Şişli'de Kuyumcudan 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika
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Şişli'de Kuyumcudan 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Şişli\'de Kuyumcudan 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Şişli'de bulunan bir kuyumcudan 3 şüpheli, müşteri gibi davranarak yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Şüphelilerden ikisi çalışanları oyalarken, diğer şüpheli vitrindeki ziynet eşyalarını alıp kaçtı. Hırsızlık sonrası iş yeri sahibi durumu polise bildirdi ve polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

04.05.2024 16:47
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Şişli'de, 3 şüphelinin müşteri gibi davrandıkları kuyumcudan yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 2 Mayıs Perşembe günü Nişantaşı Teşvikiye'de bulunan bir kuyumcuya giden 3 kişi, müşteri gibi davranarak ziynet eşyalarına baktı.

Şüphelilerden ikisi tezgahtaki ürünleri sorarak çalışanları oyalarken, bir şüpheli de vitrinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp dışarı çıktı. Diğer iki şüpheli de bir süre sonra kuyumcudan ayrıldı.

Hırsızlığı, şüpheliler çıktıktan sonra fark eden iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Bu arada, kuyumcudaki hırsızlık anı da iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelilerden ikisinin çalışanları oyalaması, diğerinin de hırsızlığı gerçekleştirmesi yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Kuyumcudan 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Kuyumcudan 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika
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