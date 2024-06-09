Şişli'de nakliye kamyoneti evi çaptıktan sonra devrildi - Son Dakika
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Şişli'de nakliye kamyoneti evi çaptıktan sonra devrildi

Şişli\'de nakliye kamyoneti evi çaptıktan sonra devrildi

Şişli'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan nakliye kamyoneti, bir eve çaptıktan sonra devrildi. Kamyonette sıkışan şoför ile iki kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kazada hafif sıyrıklarla kurtulan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Kamyonetin şoförü, frenin patladığını ve başka bir yol olmadığı için bu yolu kullandıklarını söyledi. Güvenlik kamerası kamyonetin devrilme anını kaydetti.

09.06.2024 17:03
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Şişli'de, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan nakliye kamyoneti, bir eve çaptıktan sonra devrildi.

Musa P'nin idaresindeki 34 LPL 62 plakalı, eşya yüklü kamyonet, Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta yokuş aşağı inerken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Caddede önce elektrik direğine sonra eve çarpan kamyonet ardından devrildi.

Araçta sıkışan şoför ile iki kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından aracın camları kırılarak kurtarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 3 kişiye ayakta müdahalede bulundu.

Devrilen kamyonetin kaldırılması için çalışma sürüyor.

Kamyonetin şoförü Musa P, aracın freninin patladığını ileri sürerek, "Çocuklara vurmayayım diye bağırarak 'yolda kimse kalmasın' dedim. Rampa aşağıya gelirken 'duvara vurayım' dedim. Evleri yıkarım diye tereddütte kaldım. Rampadan araç hızlandı. Buralara çarparak indik aşağıya. Araçta ev eşyası vardı. Aslında başka bir yol varmış ama konum bizi buradan yönlendirdi." diye konuştu.

Kamyonetin devrilme anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin yolda devrilmesi ve çevredekilerin şaşkınlıkla kaza yerine gitmesi yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şişli'de nakliye kamyoneti evi çaptıktan sonra devrildi - Son Dakika

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