Şişli'de Okulda Yangın Çıktı

Şişli'de bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Maçka Caddesi'ndeki 5 katlı Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nin 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaz okulu nedeniyle binada bulunan öğrenciler tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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