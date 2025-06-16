Şişli'de Yaz Dönemi Yüzme Kursları Başlıyor

(İSTANBUL) – Şişli Belediyesi'ne ait Fulya Yüzme Havuzu'nda yaz dönemi yüzme kursları 23 Haziran'da başlıyor. 6-14 yaş arası çocuklar, özel gereksinimli bireyler ve yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen kurslar için başvuru süreci başladı.

Şişli Belediyesi'ne ait Fulya Yüzme Havuzu'nda yaz dönemi yüzme kursları 23 Haziran'da başlıyor. 6-14 yaş arası çocuklar, özel gereksinimli bireyler ve yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen kurslar için başvuru süreci başladı. 2017 yılından bu yana Şişlililere hizmet veren Fulya Yüzme Havuzu, yaz döneminde de alanında uzman eğitmen kadrosuyla her yaş grubuna hitap eden yüzme eğitimlerine devam edecek. Tesiste, 7 yüzme eğitmeni eşliğinde katılımcıların yaş ve fiziksel ihtiyaçlarına göre planlanan seanslarla farklı seviyelere uygun eğitim programları sunulacak.

Özellikle çocuklar ve özel gereksinimli bireyler için hazırlanan programların yanı sıra yetişkinler için de başlangıç ve ileri düzey kurslar bulunuyor. Suyla yeni tanışacak bireyler için güvenli bir ortam sağlanırken, fiziksel gelişim ve sağlıklı yaşam hedefi doğrultusunda düzenlenen kurslar yaz aylarında büyük ilgi görüyor.

Fulya Yüzme Havuzu'ndan yararlanmak isteyenler, Şişli Belediyesi'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden başvuru yapabiliyor.