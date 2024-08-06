Şişli\'deki Tarihi Apartmanı Saran Begonvil Çiçekleri Görenleri Hayran Bırakıyor

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Şişli'deki 5 katlı tarihi apartmanı sarıp sarmalayan begonvil çiçekleri oluşturduğu muhteşem renk harmonisiyle görenleri hayran bırakıyor.

Teşvikiye Mahallesi Poyracık Sokak'taki 80 yıllık Lofça Palas Apartmanı'nın 29 yıllık görevlisi Yüksel Cesur, 18 yıl önce eşiyle gittiği Burgazada'da çok beğendiği begonvil sarmaşığının fidanını alarak apartmanın bahçesine dikti. Yıllarca özenle bakımını yaptığı begonvil çiçeği 5 katlı apartmanı sardı.

Dışarıdan bakıldığında binayla bütünleşen begonvil dairelerin balkonlarından geçerek yükselirken, apartman sakinleri ise sarmaşığın zarar görmesini istemiyor. Binayı sarıp sarmalayan begonvil çiçekleri, sık sık sosyal medyada da paylaşılıyor.

"Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedik"

Apartman görevlisi Yüksel Cesur, 18 yıldır bakımını yaptığı begonvilin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söyledi.

Burgazada'ya gittiklerinde eşiyle begonvili getirdiklerini belirten Cesur, "Getireli 18 yıl oldu. Tabii bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedik, büyüyünce de herkes bayıldı, çok güzel oldu. Büyütüyorsun, bakıyorsun, senelik bakımını yapıyorsun. Artık apartman sakinleri de budattırmıyor, büyümesini istiyorlar." diye konuştu.

"Ben sıcakta otururum ama dalımı kestirmem"

Binada yaşayanların begonvile dokundurtmadıklarını dile getiren Cesur, "Bir apartman sakini, klima motoru takmak için sarmaşığın bir dalını kesmek isteyen ustaya, 'Ben sıcakta otururum ama dalını kestirmem" dediğini anlattı.

Bu mahalleden geçenlerin apartmana sarılı begonvili gördüğünde fotoğraf çektirdiğini söyleyen Cesur, "Bize nasıl büyüttüğümüz hakkında sorular soruyorlar." dedi.

"Aparmanda yaşayan herkes, begonvile gözü gibi koruyor"

Lofça Palas Apartmanı'nda 40 yıldır yaşadığını belirten Prof. Dr. Dikmen Gürün, begonvili herkesin gözü gibi koruduğunu söyledi.

Gürün, şunları kaydetti:

"Burası Teşvikiye'nin en eski apartmanlarından biridir. Bu bir aile apartmanıydı. Sonra yavaş yavaş satıldı ve bizler geldik. Begonville hikayemiz ise bizim doğayla çiçekle arası çok iyi olan apartman sorumlumuz Yüksel (Cesur) Bey'le başladı. Yetiştiren, büyüten odur. Biz de apartman sakinleri olarak son derece mutluyuz. Bugünlerde kent olarak yeşile hasretiz. Bu apartmanda yaşayan herkes, begonvili gözü gibi koruyor. Biz de bu tarihi değeri bu çiçekle yaşatmaya çalışıyoruz."