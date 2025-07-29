Şişli Tapu Müdürlüğü'nde Yangın

Şişli Tapu Müdürlüğünün arşiv bölümünde çıkan yangında hasar oluştu.
Darülacaze Caddesi'ndeki Şişli Belediyesi binasının bitişiğindeki Şişli Tapu Müdürlüğünün eski birinci katında bulunan arşiv bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Binadakiler dışarı çıkarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hasara sebep olan yangın itfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.
Olay sebebiyle polis ekipleri de çevrede önlem aldı.
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