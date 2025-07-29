Şişli Tapu Müdürlüğü'nde Yangın

Şişli Tapu Müdürlüğünün arşiv bölümünde çıkan yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Darülacaze Caddesi'nde bulunan Şişli Belediyesi binasının bitişiğindeki tapu müdürlüğünün birinci katında bulunan arşiv bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binadakiler tahliye edilirken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasara sebep olan yangın itfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Olay sebebiyle polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

"Yangın söndürme gazı ortama salınmıştır"

Şişli Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şişli Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda ilk değerlendirmelere göre, yangın söndürme sisteminde meydana gelen bir arıza sonucu sistem otomatik olarak devreye girerek yangın söndürme gazı ortama salınmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına belediye personelimiz tedbiren tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saat 14: 00'den itibaren hizmet vermeye başladıkları belirtilerek, "Yapılan ilk incelemelerde yangına dair herhangi bir emareye rastlanmamıştır. Konuya ilişkin detaylı çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." bilgisi