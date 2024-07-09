Sivas Belediyesi Kamusal Alanlarda Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunacak

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Sivas Belediyesi vatandaşların yoğun kullandığı park, mesire alanı ve kamusal alanlarda ücretsiz internet hizmeti verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcutta sadece Kent Meydanı'nda bulunan kablosuz internet hizmeti şehrin farklı noktalarına taşınacak.

Proje kapsamında ilk etapta Sivas Millet Bahçesi, Aksu, Şehirler Arası Otobüs Terminali, eski Numune Hastanesi yerine inşa edilen yeni Millet Bahçesi ve Etembey Parkı'nda ücretsiz internet uygulaması başlatılacak.

Belirlenen bölgelere yerleştirilecek cihazlar için yer tespit çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, kısa süre içerisinde oluşturulacak altyapının ardından uygulamayı vatandaşların kullanımına sunacak.