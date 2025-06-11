Sivas Bıçağı, Şovla Kalitesini Gösterdi - Son Dakika
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Sivas Bıçağı, Şovla Kalitesini Gösterdi

11.06.2025 14:53
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Sivaslı usta Göçeri, bıçak şovuyla 5 pet şişeyi tek vuruşla keserek ustalığını kanıtladı.

Sivas bıçağının kalitesini, yaptığı şov ile ispatladı: Tek vuruşta su dolu beş pet şişe suyu kesti

SİVAS - Sivaslı bıçak ustası, pet şişeler üzerinde yaptığı bıçak şovu izleyenleri hayran bırakarak, hem ustalığını hem de Sivas bıçağının kalitesini ortaya koydu.

Sivas'ta uzun yıllardır bıçak üretimi yapan usta Emre Göçeri, gerçekleştirdiği dikkat çekici şov ile hem ustalığını hem de Sivas bıçağının kalitesini ortaya koydu. Göçer'in pet şişeler üzerinde gerçekleştirdiği performans ilgi görürken, Sivas bıçağının sağlamlığını ve kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Göçeri, ilk denemelerde bıçağın yetersiz olduğunu ve daha sonrasında daha sert bir çelikle bıçak ürettiklerini belirterek, "Biz bu işi sadece gösteri olsun diye yapmadık. Gerçek anlamda kaliteli çelik kullanarak şovun hakkını verdik" ifadelerine yer verdi.

"Şovun faydası oldu"

Emre Göçeri, şovu görenlerin kendilerinden bıçak istediklerini belirterek, "Biz bu şişe şovunu bir tane şişeyle görmüştük. İlk önce kendi aramızda dedik ki önce üç tane ile bu işi yapalım. Daha sonrasında oğlum, bu şov işini 5 şişe ile yapabileceğimi söyledi. Baktık ki elimizdeki ürünlerin ısı işlem derecesi yetersiz. Isı işlem derecesinde ocağımızı daha çok güçlendirdik, daha da iyisini yapmaya çalıştık ve daha sert çelikler kullanarak bunu başardık. Bunu yapıp bıçağın ağzını döndürmedik. Denemelerde ağzında dönme olur. Bizim yaptığımız işte milim dönme olmadı. Bu da çeliğin kalitesinden diyebiliriz. Biz bu işten memnunuz daha iyisini yapacağız. Bu şovu görenler bir kasaplar bizden hemen bir tane bıçak istiyor. Şovun bize çok faydası oldu. Bütün bıçaklar da böyle mi oluyor diye bize soruyorlar. Sonrada bakıyorlar ki gerçekten bıçak dönmüyor. Şovu yapıyoruz ama arkası kaliteli kesinlikle bundan emin olsunlar" dedi.

Kaynak: İHA

Sivas Bıçağı, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Bıçağı, Şovla Kalitesini Gösterdi - Son Dakika

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