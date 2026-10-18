Sivas Doğanşar\'daki Dipsiz Göl çevresi sonbaharda doğaseverlere renk cümbüşü sunuyor

Sivas Doğanşar'daki Dipsiz Göl çevresi sonbaharda doğaseverlere renk cümbüşü sunuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas merkeze 82, Doğanşar'a 16 kilometre uzaklıktaki Dipsiz Göl ve Şelalesi çevresi, sonbaharda sarı ve kırmızı tonlara büründü. Bölgeye piknik ve yürüyüş için gelen vatandaşlar ile doğaseverler, manzaranın fotoğrafını çekip karamuk ve kuşburnu topluyor.
Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin çevresindeki ormanlık alan, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.
Sivas il merkezine 82 kilometre, Doğanşar ilçe merkezine ise 16 kilometre uzaklıkta yer alan Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin bulunduğu bölge, sonbaharın etkisiyle sarı ve kırmızının tonlarıyla farklı bir görünüme kavuştu.
Ormanlık alandaki ağaçların yapraklarının sararmasıyla oluşan renk cümbüşü, bölgeye pikniğe gelen vatandaşlara ve doğaseverlere görsel şölen sunuyor.
Yöreye özgü karamuk ve kuşburnu çalılarının da yer aldığı bölgeye gelen doğaseverler ve vatandaşlar, yürüyüş yaptıkları alanda sonbahar manzarasının fotoğrafını çekiyor.
Vatandaşlar dalında olgunlaşan karamuk ve kuşburnu gibi doğal meyveleri tadıp toplama fırsatı da buluyor.
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