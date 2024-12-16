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Sivas güne beyaz örtüyle uyandı

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sivas'ta sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Termometrelerin sıfırın altında 3 dereceyi gösterdiği kent adeta tekrardan beyaz gelinliğini giydi. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar karla bütünleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Sivas Belediyesine bağlı temizlik ekipleri ise vatandaşların kaldırımlarda rahat yürüyebilmeleri için kar temizleme çalışması yaptı.

Kartpostallık görüntüler oluştu

Ömer Yılmaz, kartpostallık görüntülerin oluştuğunu ifade ederek, " İstanbul'dan geçen yıl kış ayında gelmiştim. Geçen yıl bu kadar kar yoktu. Ama bu sene oldukça güzel yağdı. Soğuğu da aldı. İstanbul'da da böyle güzel bir kış olsa. Gerçekten kartpostallık görüntüler var" dedi.

"Kar yağmadığı zaman Sivas ölü gibi"

Sivas'ın güzelliğinin kar olduğunu ifade eden Ahmet Zileli, " Kar yağmadığı zaman Sivas ölü gibi. Bu kar bize büyük bir nimet. Gönüllerimiz ferahlıyor" diye konuştu.