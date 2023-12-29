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Sivas Gürün'de Karla Mücadele Ekipleri Kış Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Sivas Gürün'de Karla Mücadele Ekipleri Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Sivas'ın Gürün ilçesinde karla mücadele ekipleri, kış aylarında olası kar yağışından kaynaklı ulaşım sorunu yaşanmaması için gerekli hazırlıklarını tamamladı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için iş makineleri ve çalışanlarıyla kışa hazır durumda.

Sivas Gürün\'de Karla Mücadele Ekipleri Kış Hazırlıklarını Tamamladı
29.12.2023 - 10:49,
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Sivas'ın Gürün ilçesinde karla mücadele ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı.

Kaymakam Abdullah Sarı, İlçe Özel İdaresini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarı, "Yaz sezonunda köylerdeki yol ve altyapı çalışmaları başarıyla tamamlandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri de kış aylarında köylerde olası kar yağışından kaynaklı ulaşım sorunu yaşanılmaması için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için iş makineleri ve çalışanları kışa hazır." dedi.

Kaynak: AA
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