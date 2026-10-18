Sivas İmranlı\'da devrilen cezaevi aracında 2 jandarma 1 infaz memuru yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 jandarma personeli ile 1 infaz ve koruma memuru yaralandı.

C.B. yönetimindeki 06 HC 8856 plakalı cezaevi nakil aracı, İmranlı ilçesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada jandarma personeli F.Ö. (30) ve Y.E. (26) ile infaz ve koruma memuru E.A. (34) yaralandı.

Araçta sıkışan bir yaralı İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cezaevi nakil aracının, Erzurum'a mahkum nakli yaptıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.