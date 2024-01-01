 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Eğrisu köyünde yaşayan Y.B. (70) ve Ç.B. (58) çifti evlerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm sebebi otopsi sonrasında belirlenecek.

Sivas\'ın Divriği ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu
01.01.2024 - 21:45,
Abone Ol

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eğrisu köyünde yaşayan Y.B. (70) ve Ç.B'den (58) haber alamayan akrabaları F.B. çifti evde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Y.B. ve Ç.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Y.B. ve Ç.B'nin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Divriği, Sivas, Olaylar, Ölüm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu - Son Dakika


22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı
18:49
Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
18:47
Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır

Son Dakika
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı
18:47 Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
18:49 Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 22:47:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement