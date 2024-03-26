Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Samet Öztürk, çocuklarla iftarda bir araya geldi

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu örgütü lideri ile birlikte toplam 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, örgüt lideri ve diğer iki şüpheli tutuklandı.