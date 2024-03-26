Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Samet Öztürk, çocuklarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Samet Öztürk, çocuklarla iftarda bir araya geldi

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Samet Öztürk, çocuklarla iftarda bir araya geldi

Şarkışla ilçesinde düzenlenen programda Kaymakam Samet Öztürk, çocuklarla iftarda buluştu. Öztürk, ramazan ayının kardeşlik ve birlik beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, her zaman çocukların yanında olduklarını belirtti. Programa ilçe yöneticileri, çocuklar ve aileleri de katıldı.

26.03.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Samet Öztürk, çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Öztürk, ramazan ayının kardeşlik, birlik ve beraberlik ayı olduğunu ve her zaman çocukların yanında olduklarını belirtti.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, İlçe Müftüsü Tayyip Koçer, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür Vekili Mehmet Benli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elem Demircioğlu, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Samet Öztürk, çocuklarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika

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