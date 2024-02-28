Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpışma sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpışma sonucu 2 kişi yaralandı

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpışma sonucu 2 kişi yaralandı

Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, F.Y. yönetimindeki otomobil ile R.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü R.K. ve yanında bulunan R.R.K. Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

28.02.2024 10:16
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

F.Y. (45) yönetimindeki 58 HH 236 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Şehit Muhsin Canpolat Kavşağı'nda, R.K. (23) idaresindeki 58 ADT 585 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından hafif ticari araç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü R.K ve yanında bulunan R.R.K. (17) Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpışma sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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