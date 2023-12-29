Sivas'ın Zara ilçesinde "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen yürüyüş için hükümet konağı önünde toplanan kamu kurumları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Askere uzanan eller kırılsın" sloganı atarak, Zara Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Saat Kulesi önünde toplanan grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinlik, İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından yapılan duayla sona verdi.