Sivas Koyulhisar\'da markete çarpan kamyonette sürücü ve market sahibi yaralandı

Sivas Koyulhisar'da markete çarpan kamyonette sürücü ve market sahibi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak Camikebir Mahallesi'ndeki bir markete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada kamyonet sürücüsü ile market sahibi yaralanırken yaralılar Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı, markette hasar oluştu.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak markete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ü.C. yönetimindeki 34 GLV 473 plakalı kamyonet Camikebir Mahallesi'nde kontrolden çıkarak M.K'ya ait markete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonet sürücüsü ile marketin sahibi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle markette hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?