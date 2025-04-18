Sivas'ta 285 Ton Nohut Dağıtıldı - Son Dakika
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Sivas'ta 285 Ton Nohut Dağıtıldı

Sivas'ta 750 çiftçiye 285 ton nohut tohumu dağıtıldı, tarımsal destekler devam ediyor.

18.04.2025 20:06
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Sivas'ta 285 ton nohut çiftçilere dağıtıldı

SİVAS - Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük 2'nci ili olan Sivas'ta, 285 ton nohut tohumu çiftçilerle buluşturuldu. 750 üreticiye can suyu olacak dev destek için tören düzenlendi.

Tarımda kendi kendine yeten şehirlerden biri olma yolunda hızla ilerleyen Sivas'ta çiftçilere verilen destekler artarak devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi çerçevesinde, 285 ton nohut tohumu, çiftçilerle buluştu. Yaklaşık 750 çiftçinin katıldığı törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve protokol üyeleri katıldı.

"Çiftçilerimizin her zaman yanındayız"

Zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Emekle, alın teriyle üretim yapan kıymetli çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Devletimiz, tüm imkanlarıyla yaraların sarılması için gerekli çalışmaları başlatmıştır. Rabbim her türlü afetten milletimizi ve memleketimizi korusun. Sivas, 780 bin hektarın üzerinde işlenen tarım arazisiyle öne çıkan bir kent. Ekonomimiz büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Geniş ve verimli tarım arazilerimizde farklı türde birçok ürünün hasadı yapılıyor. Bunlardan biri de kuşkusuz nohuttur" diye konuştu.

"Bu projeler Sivas'ı tarımda marka şehir yapacak"

Milli Tarım Politikaları ışığında hayata geçirilen projeler sayesinde Sivas'ı tarımda marka şehir konumuna taşıyacaklarını söyleyen Vali Şimşek, "Nohut, özellikle kuru tarıma elverişli topraklarımızda hem ekonomik getirisi hem de toprak sağlığı açısından kıymetli bir üründür. Bu proje sayesinde ilimiz genelinde nohut üretim alanlarının genişletilmesi, verimliliğin artırılması ve yerli tohum kullanımının teşvik edilmesi sağlanacaktır. 750 çiftçimiz bu destekten faydalanacak. Bizim görevimiz çiftçimizin üretim aşkına ortak olmak, motivasyonunu artırmak ve Sivas'ı tarımda çok daha iyi noktalara taşımaktır. Çünkü biliyoruz ki, Milli Tarım Politikalarımız ışığında hayata geçirilen bu ve benzeri projeler, ilimizi tarımda bir marka şehir konumuna taşıyacaktır. Valilik olarak da üretimi artırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada olduğu gibi, çiftçimize destek olmayı sürdüreceğiz. Sivas'ın her karış toprağını üretimle değerlendirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu proje de ilimiz ekonomisine ve kırsal kalkınmaya önemli bir ivme kazandıracaktır" şeklinde konuştu.

"Nohut Sivas için stratejik ürün"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, "Nohut üretiminin artması sadece Sivas için değil, ülkemizin tarımsal üretim kapasitesi için de çok kıymetlidir" dedi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tören, Sivas, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta 285 Ton Nohut Dağıtıldı - Son Dakika

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