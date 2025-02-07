Sivas'ta 374 Köy Yolu Kapalı

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Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 374 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 374 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Yol açma çalışmalarında, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.