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Sivas'ta düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Sivas'ta düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirildi

Sivas'ta yapılan operasyonda, sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine 5 iş yeri ve 1 otomobilde arama yapıldı. Aramada, 80 şişe kaçak içki, 10 kilo 250 gram nargile tütünü, 12 kilogram tütün, 3 bin 400 boş makaron, 5 bin 280 dolu makaron, 6 elektronik sigara likiti ve 45 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas\'ta düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirildi
04.01.2024 - 17:31,
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Sivas'ta düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine il merkezinde 5 iş yeri ve 1 otomobilde arama yaptı.

Aramada, kaçak 80 şişe içki, 10 kilo 250 gram nargile tütünü ve 12 kilogram tütün ile 3 bin 400 boş makron, 5 bin 280 dolu makron, 6 elektronik sigara likiti, 45 paket bandrolsüz sigara bulundu.

Operasyonda, 7 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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