Sivas'ta 9 Kurt Dronla Görüntülendi - Son Dakika
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Sivas'ta 9 Kurt Dronla Görüntülendi

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Sivas'ta yiyecek arayan 9 kurt, sisli havada dronla görüntülendi; vahşi yaşam görüntüleri oluşturdu.

07.03.2025 12:29
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Sivas'ta vahşi yaşam belgesellerini andıran görüntüler

Sivas'ta yiyecek aramak için yerleşim yerine yaklaşan 9 kurt dron ile böyle görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta yiyecek bulmakta zorlanan ve yerleşim yerine yaklaşan 9 kurt, dron ile havadan görüntülendi. Sisli havada kaydedilen görüntüler, vahşi yaşam belgesellerini aratmadı.

Her yıl ağır kış şartlarının yaşandığı Sivas'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Belirli dönemlerde en düşük hava sıcaklığı rekorları kıran Altınyayla ilçesinde, Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar yerleşim yerlerine yaklaşarak besin arayışını sürdürüyor.

Yiyecek arayan 9 kurt, puslu havada ortaya çıktı

İlçede yaşayan ve amatör dron çekimleri yapan Ramazan Tunç, yerleşim yerine yaklaşan kurtları görüntüledi. Sisli havada yiyecek arayan 9 kurdu bir arada görüntüleyen Tunç, daha önce bu kadar kalabalık bir sürü görmediğini söyledi. Ramazan Tunç, "Bu sabah sisli bir havadan dron çekimi yaparken oldukça nadir bir görüntüye denk geldim. 9 kurt bir araya toplanmış haldelerdi. Bölgemizde bulunan bir çiftliğin ölü tavuk atıklarına geldiğini düşünüyorum. Doğal yaşamın bu heyecan verici yönünü görüntülemek benim için çok heyecan vericiydi" dedi.

Kaynak: İHA

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