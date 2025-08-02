Sivas\'ta Altın Tuz Hasadı Devam Ediyor

Sivas'ın Zara ilçesinde Beydağı'nın eteklerindeki tuzlada çıkarılan, sarı rengi nedeniyle "altın tuz" olarak adlandırılan kaynak tuzunun hasadı devam ediyor.

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Kardere köyündeki tuzlada büyük emeklerle toplanan kaynak tuzunun haziran sonlarına doğru başlayan hasadı, eylülün ilk haftasına kadar devam edecek.

Tuzlanın işletmecisi Habibe Belgin Yılmaz, AA muhabirine, 12. kuşak olarak kaynak tuzu üretimi yaptıklarını ve çoğunu yurt dışına sattıklarını söyledi.

Atadan gelen mirası geleneksel ocakta yıllardır sürdürmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Tuz bizim için yar misali sevdiğimiz, çıkardığımız bir şey. İnsanlara sağlıklı tuz ürettiğimiz için de mutluyuz." dedi.

Yılmaz, çıkardıkları kaynak tuzunun mineral yumağı olarak bilindiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Faydalı elementlerden vücudunuza yarayanı alıyorsunuz, geriye kalanı ise sindirip atabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Sağlık tuzu olarak da biliniyor. Sarı renginden ve içerdiği elementlerden dolayı da 'altın tuz' olarak adlandırılıyor. Bölge insanı yüzyıllardır bu tuzu kullanıyor ve faydasını da biliyor. (Yılda) 35 ton civarında sarı yani 'altın tuz' çıkarabiliyoruz. Bu tuzu Almanya, Belçika ve İsveç'te marketlerde ve özel restoranlarda bulabiliyorsunuz. Fransa'da çok ünlü bir şef, yurt içinde de yine ünlü şeflerimiz bu tuzları lezzet ve sağlık açısından tercih ediyor. Sağlıklı gebelik ve yaşam için gerekli olan tuzdan bahsediyoruz. Tuzlarımızı da rahatsızlığı olan insanlar doktor tavsiyesiyle kullanabiliyor."

Tuzladaki üretimin diğer ocaklara göre biraz geç başladığına değinen Yılmaz, "Burası 1570 metre rakımda bulunuyor. Her tarafta yaz varken, biz burada dağlarda kar görebiliyoruz. Haziranın 20'si gibi başlayan eylülün ilk haftasında sona eren bir üretimden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Doğadan geleni en doğal haliyle sofralara sunuyoruz"

Yılmaz'ın oğlu İlhami Doğukan Kaya ise ata toprağında üretim yaptıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, "300 yıl önce dedelerimiz nasıl üretim yapmışsa o şekilde devam ediyoruz. Endüstriyel makine kullanmıyoruz. Elle hasat yaptıktan sonra yine elle çuvallayıp, paketleme yapıyoruz. Doğadan geleni en doğal haliyle sofralara sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Tuğkan Şeker de kaynak tuzunun Anadolu'nun şifalı hazinesi olduğunu vurguladı.

Sivas'ta çıkarılan kaynak tuzunun da bu eşsiz zenginliklerden olduğuna dikkati çeken Şeker, şu bilgileri verdi:

"Rengiyle dikkati çeken bu özel tuz zengin mineral içeriğiyle öne çıkmakta, başta sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demir gibi insan sağlığı için önemli elementleri doğal formda sunmaktadır. Rafine edilmemiş, katkısız ve doğadan çıktığı haliyle sofralara ulaşan bu tuz, hem sağlıklı alternatif hem de yöresel gurur kaynağıdır. Bugün pek çok insan sağlıklı yaşam arayışında doğal ürünlere yönelmekte, işlenmemiş ve mineralce zengin tuzları tercih etmektedir. Sivas kaynak tuzu, bu ihtiyaca yerli ve özgün cevap vermektedir. Üstelik yalnızca mutfakta değil, solunum terapilerinden banyo tuzlarına kadar geniş kullanım alanına sahiptir."