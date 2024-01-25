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Sivas'ta Arızalanan Otomobil Alev Aldı, Sahibi Montuyla Yangını Söndürmeye Çalıştı - Son Dakika
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Sivas'ta Arızalanan Otomobil Alev Aldı, Sahibi Montuyla Yangını Söndürmeye Çalıştı

Sivas'ta bir otomobil arızalandıktan sonra motor kısmı aniden alev aldı. Otomobil sahibi çevredekilerden yardım isteyerek yangını söndürmeye çalıştı. Montunu çıkararak yangını kontrol altına almaya çalışan sahibin çabaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sivas\'ta Arızalanan Otomobil Alev Aldı, Sahibi Montuyla Yangını Söndürmeye Çalıştı
25.01.2024 - 13:45,
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SİVAS'ta arızalanan bir otomobil alev aldı. Otomobil sahibinin yangını, montu ile söndürmeye çalışması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı 06 CZN 275 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde arızalandı. Otomobil sahibi, aracını tamir etmeye çalıştığı sırada motor kısmı aniden alev aldı. Bu sırada paniğe kapılan otomobilin sahibi çevredekilerden yardım istedi. Yangını söndürmek için bir şey bulamayan otomobilin sahibi, montunu çıkararak söndürmeye çalıştı. Daha sonra yangın, çevredekilerin yardımı ile su ve yangın tüpü ile söndürüldü. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: DHA
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