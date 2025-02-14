Sivas'ta DHKP/C Üyesi Tutuklandı

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Sivas'ta terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, il merkezinde ikamet eden M.E. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.