Sivas'ta DHKP/C Üyesi Tutuklandı

Sivas'ta terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, il merkezinde ikamet eden M.E. gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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