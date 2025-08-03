Sivas'ta Drift Pisti Açıldı

Sivas Belediyesince drift tutkunları için hazırlanan özel pistin açılışı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 bin 900 metrekare alana inşa edilen pistin açılışına Belediye Başkanı Adem Uzun, drift meraklıları, otomobilseverler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Uzun, açılışta yaptığı konuşmada, pistin drift tutkunlarına hayırlı olmasını temenni ederek, "Belki de bu gençler içerisinden çok iyi modifiyeciler, motor tasarımcıları çıkacak. Belki uluslararası alanda gidecek, ülkemizi temsil edecek." dedi.

Driftin artık yarış sporu olduğunu dile getiren Uzun, "Gençlerimize başarılar diliyorum. Allah, yollarını açık etsin. Kanları hızlı akıyor, enerjileri çok yüksek, bunun farkındayız. Enerjilerini, heyecanlarını bu alanda yaşamaları için onlara söz vermiştik; projelerimizden biri drift alanıydı. Bugün bu projenin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Uzun, daha sonra etkinlik kapsamında katılımcılara mini drift gösterisi sundu.

Pistte ilk drift denemelerini yapan sürücüler, heyecan dolu anlar yaşadı.