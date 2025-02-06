Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

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Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Şarkışla, Koyulhisar, Altınyayla, Kangal, Gemerek, Divriği ve Gürün ilçelerinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 7 Şubat Cuma günü ara verildi.

Yıldızeli ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime, Akıncılar ilçesinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe köylerinde ve beldelerinde de yarın taşımalı eğitime ara verilmişti.