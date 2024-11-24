Sivas'ta Eğitime Kar Molası - Son Dakika
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Sivas'ta Eğitime Kar Molası

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim yarın durduruldu, hamile ve engellilere idari izin verildi.

24.11.2024 18:46
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Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.

Şimşek, çocuklardan kar yağışının keyfini çıkarıp bol bol kitap okumalarını istedi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile ve engelliler ile kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Kaynak: AA

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