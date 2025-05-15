Sivas'ta Engellilere Temsili Askerlik

Sivas'ta 9 zihinsel ve bedensel engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

Sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığına gelen engelliler, mihmandarlar eşliğinde kamuflajlarını ve botlarını giyerek kısa eğitime tabi tutuldu.

Komandolarla birlikte törene katılan engelliler, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı.

Temsili askerlik yapan engellilere terhis belgeleri, Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ve Belediye Başkan Yardımcısı Esra Meran Uslu tarafından verildi.

Engellilerden Tarık Aziz Karadağ'ın babası Emin Karadağ, kendilerine bu imkanı sağlayan ve çocuklarının mutlu bir gün geçirmesini sağlayanlara teşekkür etti.