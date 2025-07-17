Sivas'ta Esnaf Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Esnaf Toplantısı Yapıldı

Sivas\'ta Esnaf Toplantısı Yapıldı
17.07.2025 19:43
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Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Bölge Toplantısı, Sivas'ta düzenlendi. Bakan yardımcısı Gürcan, fiyat etiketleri ve dijitalleşme konularında bilgi verdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Bölge Toplantısı, Sivas'ta gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, esnaf ve sanatkarların korunmasına, güçlendirilmesine her zaman önem verdiklerini söyledi.

Gürcan, Fiyat Etiket Yönetmeliğini görüşe açtıklarını anımsatarak, "Burada dara ile ilgili, özellikle pastanelerde, şeker satıcılarında veya kasaplarda daranın sıfırlanması ve onun üzerinden net satışı yapılmasıyla ilgili bir maddeyi görüşe açtık. Bu tamamıyla tüketicimizin faydasına olan, tüketicimizin kutuya veya ambalaja para ödemesinin önüne geçen bir çalışma." diye konuştu.

"Vatandaşımız evinden çıkmadan hem fiyatları hem menünün içeriğini görecek"

Lokanta, restoran ve kafelerde sunulan hizmet bedellerinin tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması için işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması için çalıştıklarını aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Kapının girişinde ve masalarda fiyatlar var. Hayatın dijitalleşmesi gerçeğinden yola çıkarak QR kodlarını artık bu yönetmelikle beraber geçerli sayacağız. Vatandaş isterse lokantalarımız fiziki olarak menüyü vermek zorunda. Ama masada bulundurulan QR kodları okutmak suretiyle vatandaşlarımız fiyatlara ulaşabiliyorsa bunu da artık geçerli olarak sayacağız. Esnaflardan talebimiz QR kodlarının toplandığı merkeze fiyatları bildirerek burada da vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği bir platform oluşturmak istiyoruz. Vatandaşımız en azından şuanda QR kodları geçerli olan lokantaların menülerine ulaşarak daha evinden çıkmadan hem fiyatları hem de menünün içeriğini görebilmesinin önünü açacağız."

Piyasada arzı kısıtlayana ceza

Gürcan, zaman zaman sosyal medyada gıda, meyve ve sebzelerin çöpe dökülmesiyle ilgili görüntülere rastladıklarını, bunları kesinlikle kabul etmediklerini vurguladı.

Ticaret İl Müdürlüklerinin teyakkuz halinde olduğunu aktaran Gürcan, yaklaşık 3 saat içerisinde bu eylemi yapan esnaf veya üreticiye ulaştıklarını dile getirdi.

Piyasada arzı kısıtlayıcı veya malları gereksiz şekilde imha ederek şov yapanların karşısında olduklarını söyleyen Gürcan, "Bunlara anında müdahil oluyoruz, tutanağımızı tutuyoruz ve Haksız Fiyat Kuruluna yolluyoruz. Bunlara 1 milyon 400 bin lira ile 17 milyon lira arasında ceza yazma yetkimiz var." diye konuştu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

Dijitalleşme, yapay zeka, e-ticaret, akıllı sistemler ve küresel rekabet gibi dinamiklerin artık hayatın merkezinde yer aldığını belirten Şimşek, "Bu dönüşüm, bizlere yeni imkanlar sunduğu gibi, beraberinde bazı zorlukları da getirmektedir. İşte bu noktada, esnaf ve sanatkarlarımızın çağın gereklerine uygun biçimde kendilerini geliştirmeleri, dijital araçlara entegre olmaları ve yenilikleri takip etmeleri hayati öneme sahiptir." dedi.

Şimşek, devlet olarak, bu süreci desteklemek adına her türlü gayreti gösterdiklerini, ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler, odalar ve birliklerle koordineli çalıştıklarını ifade etti.

"Artık esnaf ve zanaatkar iş yerinde güvenli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Türkiye'nin yıllardır ızdıraplar çektiğini vurgulayan Palandöken, "Ülkemizdeki barış sürecinin süratle geliştiği günün arkasında bu toplantıyı yapmamız da manidardır. Artık esnaf ve zanaatkar iş yerinde güvenli. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nde terörün bittiği bir haftaya denk geldik." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine dikkati çeken Palandöken, şöyle devam etti:

"Artık ülkemizde ağlayacak ana, ağlayacak baba, ağlayacak kardeşin kalmadığı bir süreç. Biliyorsunuz ki pandemi sürecini de hep birlikte yaşadık. Arkasından ekonomik krizle de haşır neşir olduk. Devletin destekleri ile biraz daha büyümeye gayret ettik. Sorunlar bitmek bilmiyor, her gün yeni yeni sorunlar meydana çıkıyor. Biz esnaf ve sanatkarlar olarak ekonominin dinamosuyuz, ülkenin barometresiyiz, bizsiz bir hayat düşünülmesi mümkün değil, sokağın ışığıyız. 2,5 milyon iş yerine sahibiz, Türkiye'deki 86 milyona hizmet eden zanaatıyla, işletmeciliği ile alan ve verenin arasındaki köprü olan, yokla var olan arasındaki insanların halini bilen ve birleştiren insanlarız."

Palandöken, esnaf ve sanatkarların sorunlarından da bahsederek bu konuda hükümetten destek beklediklerini ifade etti.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını aktardı.

Toplantıya 16 ilin esnaf ve sanatkarlar odaları başkanı ile 150 meslek odası başkanı ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Esnaf Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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