Sivas'ta Esnaflar Kep Attı

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Bu kez öğrenciler değil, esnaf kep attı

Sivaslı esnaflar 'Esnaf Akademisi' programından mezun olarak kep attı

SİVAS - Sivas'ta esnafların gelişimine katkı sunmak için hazırlanan Esnaf Akademisi eğitimi sona erdi. Programdan mezun olan esnaflar, üniversite öğrencileri gibi cübbe giyerek kep attı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB), esnafların gelişimine katkı sunmak amacıyla 'Esnaf Akademisi' programı düzenledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen programda esnaflara yapay zeka, işletme yönetimi, finans, pazarlama, internet ve sosyal medya kullanımı gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Esnafların dijital çağda kendilerini yenilemeleri ve modern pazarlama yöntemleriyle ticaret anlayışını güçlendirmeleri amacıyla düzenlenen programda Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından bir hafta boyunca eğitimler verildi. Eğitim programına katılan esnaflar için mezuniyet töreni düzenlendi. 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen törene; SESOB Başkanı Hakan Demirgil, protokol üyeleri, esnaflar ve davetliler katıldı. Akademiden mezun olan esnaflar, cübbe giyerek kep attı.

"Faydalı bir proje oldu"

SESOB Başkanı Hakan Demirgil, tulumlarını çıkararak eğitime katılan esnaflar olduğunu söyleyerek, "Bu tür akademiler, esnafımızın işletme yönetimini, finans, pazarlama, internet ve sosyal medya kullanımı, e-ticaret, müşteri ilişkileri gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunacaktır. Esnaf Akademisi, esnafın sektördeki rekabet gücünü artırmayı sürdürebilir büyüme sağlamayı ve profesyonel bir iş anlayışı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Esnafımızın teknolojik eğitim alması, günümüz şartlarında oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Esnaf, küçük işletmelerin sahibi ve çalışanları olarak genellikle teknolojiye yeterince hakim olmayabilir, bu da rekabet gücünü ve verimliliği olumsuz etkileyebilir. Ancak, teknolojiyi doğru bir şekilde kullanarak, işlerini büyütmek, verimliliği artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamakla mümkündür. Bu nedenle esnafımızın teknolojik eğitim alması faydalı bir proje olmuştur. Tulumlarını çıkararak eğitime katılan esnaflarımız aldıkları eğitimler sayesinde teknolojik iş süreçlerini hızlandırabilir. Dijital pazarlama, e-ticaret ve sosyal medya kullanımı gibi teknolojik araçlarla daha geniş pazarlara ulaşabilir. Buradan alınan eğitimler ile esnafımız ticaretini daha da geliştirecektir" dedi.

"Çok memnun kaldık"

Eğitim programına katılan 60 yaşındaki Tevfik Sarı, "Ben ikinci üniversitemi bitirmiş bulunuyorum. Bu program çok güzel oldu. Sanal ve yapay zeka üzerine yapılan bu derslerden çok memnun kaldık. Öncülük edenlere çok teşekkür ediyorum. Kendimi yeniden mezun olmuş gibi hissettim. Eğitimin yaşı yoktur ve yaşımın yettiği kadar çalışmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Çok mutluyum"

Zanaatkarlar çarşısında esnaf olan Ayşe Boz ise memnun kaldığını ifade ederek, "Bu süreçte eğitimler çok keyifliydi. Derslere çocuklarım ile beraber girdim. İlk okuduğum üniversitede kep atamamıştım. Şimdi bunu tekrar tatma fırsatım oldu. Çok mutluyum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.