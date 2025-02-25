Sivas'ta Esnaflar Kep Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Esnaflar Kep Attı

Sivas'ta Esnaf Akademisi mezuniyet töreninde esnaflar cübbe giyip kep attı. Yeni eğitim programı başarıyla tamamlandı.

25.02.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu kez öğrenciler değil, esnaf kep attı

Sivaslı esnaflar 'Esnaf Akademisi' programından mezun olarak kep attı

SİVAS - Sivas'ta esnafların gelişimine katkı sunmak için hazırlanan Esnaf Akademisi eğitimi sona erdi. Programdan mezun olan esnaflar, üniversite öğrencileri gibi cübbe giyerek kep attı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB), esnafların gelişimine katkı sunmak amacıyla 'Esnaf Akademisi' programı düzenledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen programda esnaflara yapay zeka, işletme yönetimi, finans, pazarlama, internet ve sosyal medya kullanımı gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Esnafların dijital çağda kendilerini yenilemeleri ve modern pazarlama yöntemleriyle ticaret anlayışını güçlendirmeleri amacıyla düzenlenen programda Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından bir hafta boyunca eğitimler verildi. Eğitim programına katılan esnaflar için mezuniyet töreni düzenlendi. 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen törene; SESOB Başkanı Hakan Demirgil, protokol üyeleri, esnaflar ve davetliler katıldı. Akademiden mezun olan esnaflar, cübbe giyerek kep attı.

"Faydalı bir proje oldu"

SESOB Başkanı Hakan Demirgil, tulumlarını çıkararak eğitime katılan esnaflar olduğunu söyleyerek, "Bu tür akademiler, esnafımızın işletme yönetimini, finans, pazarlama, internet ve sosyal medya kullanımı, e-ticaret, müşteri ilişkileri gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunacaktır. Esnaf Akademisi, esnafın sektördeki rekabet gücünü artırmayı sürdürebilir büyüme sağlamayı ve profesyonel bir iş anlayışı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Esnafımızın teknolojik eğitim alması, günümüz şartlarında oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Esnaf, küçük işletmelerin sahibi ve çalışanları olarak genellikle teknolojiye yeterince hakim olmayabilir, bu da rekabet gücünü ve verimliliği olumsuz etkileyebilir. Ancak, teknolojiyi doğru bir şekilde kullanarak, işlerini büyütmek, verimliliği artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamakla mümkündür. Bu nedenle esnafımızın teknolojik eğitim alması faydalı bir proje olmuştur. Tulumlarını çıkararak eğitime katılan esnaflarımız aldıkları eğitimler sayesinde teknolojik iş süreçlerini hızlandırabilir. Dijital pazarlama, e-ticaret ve sosyal medya kullanımı gibi teknolojik araçlarla daha geniş pazarlara ulaşabilir. Buradan alınan eğitimler ile esnafımız ticaretini daha da geliştirecektir" dedi.

"Çok memnun kaldık"

Eğitim programına katılan 60 yaşındaki Tevfik Sarı, "Ben ikinci üniversitemi bitirmiş bulunuyorum. Bu program çok güzel oldu. Sanal ve yapay zeka üzerine yapılan bu derslerden çok memnun kaldık. Öncülük edenlere çok teşekkür ediyorum. Kendimi yeniden mezun olmuş gibi hissettim. Eğitimin yaşı yoktur ve yaşımın yettiği kadar çalışmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Çok mutluyum"

Zanaatkarlar çarşısında esnaf olan Ayşe Boz ise memnun kaldığını ifade ederek, "Bu süreçte eğitimler çok keyifliydi. Derslere çocuklarım ile beraber girdim. İlk okuduğum üniversitede kep atamamıştım. Şimdi bunu tekrar tatma fırsatım oldu. Çok mutluyum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Esnaflar Kep Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:16:02. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Esnaflar Kep Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.