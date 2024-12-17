Sivas\'ta Hobbit Evleri Karla Kaplandı

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri beyaz örtüyle kaplandı.
Dün yağan karın ardından hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sivas Belediyesi ekipleri de kar yağışının ardından çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ile tarihi kent meydanının karla kaplanması güzel görüntü oluşturdu.
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