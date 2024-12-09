Sivas'ta Kaçak Makaron Operasyonu

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 1 milyon 540 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda bir araçta arama yaptı.
Aramada, 1 milyon 540 bin boş makaron ve 45 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
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