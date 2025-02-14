Sivas'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
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Sivas'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

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Sivas'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, ekipler yolda kalanları kurtardı.

14.02.2025 12:01
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Sivas'ta yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda kalanlar İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Ankara'da Şarkışla ilçesine giden cenaze konvoyu, ilçe yakınlarında yolda kaldı. Yolda kalan vatandaşların yardımına Sivas İl Özel İdaresi ekipleri koştu. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu cenaze konvoyu köye ulaştı.

Gürün'de 25 araç mahsur kaldı

Öte yandan Gürün ilçesinde de kar yağışının ardından tipi etkili oldu. Sivas-Gürün karayolu Konakpınar mevkiinde yoğun tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı. Görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğü bölgede araçlar ilerleyemedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren yolda kalan vatandaşlar, karayolları ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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