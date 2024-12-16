Sivas'ta Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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Sivas'ta Kar Yağışı Etkili

Sivas\'ta Kar Yağışı Etkili

Sivas'ta sabah başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. 20 cm kar kalınlığı oluştu.

16.12.2024 09:46
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Sivas'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı da ayrı güzelliğe büründü.

Şifaiye, Buruciye ve Çifte Minareli medreselerin yanı sıra tarihi Kale Camisi ve Kongre Müzesi karla kaplandı.

Belediye ekipleri, il merkezinde kar temizleme çalışması yaparken karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Sivas Valiliğinden yapılan uyarıda ise meteorolojik değerlendirmelere göre saat 22.00'ye kadar il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi.

Vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, tipi ve görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

Kaynak: AA

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