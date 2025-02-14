Sivas'ta Karla Mücadele Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Sivas'ta Karla Mücadele Havadan Görüntülendi

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Sivas'ta karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası yolları açmak için dron ile çalışıyor.

14.02.2025 14:12
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Karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışmaları böyle görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta Özel İdare ekiplerinin zorlu karla mücadelesi, dron ile havadan görüntülendi.

Son günlerde yoğun kar yağışının yaşandığı Sivas'ta, birçok yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yerleşim yeri yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri hummalı çalışma başlattı. Yoğun kar yağışının yaşandığı Gürün'de kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Kar nedeniyle kapanan ilçeye bağlı Kavak köyünde iş makinaları yoğun mesai harcadı. Gece-gündüz demeden karla mücadele eden ekiplerin çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Sivas İl Özel İdaresi sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde; "Kara sevdamız Gürün. İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, Kavak köyü yolunda İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Karla kaplanan yolları açarak ulaşımı güvenli hale getirmek için ekiplerimiz gece gündüz demeden görev yapıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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